Pontecagnano Faiano, tre nuovi casi di Covid-19 (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRilevati oggi a Pontecagnano Faiano tre nuovi contagi da Covid-19. I pazienti sono riconducibili al nucleo familiare dei due casi di cui si era avuta notizia la scorsa settimana. Nessun componente presenta particolari sintomi, tali da destare qualsiasi preoccupazione. Il sindaco Giuseppe Lanzara ha chiesto ancora una volta di fare attenzione e ha lanciato un appello al senso di responsabilità di tutti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ripartono i laboratori di Musée Éclatée rivolti ai più piccoli per promuovere la conoscenza dei luoghi archeologici della città di Pontecagnano Faiano all'insegna del gioco e del divertimento. Il prim ...Riparte il 4 e il 5 settembre "SpeTTaTTori", la rassegna teatrale di Campania by Night. Sarà ospitata presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Faiano. In scena, alle 20.30, “L’Offesa” di ...