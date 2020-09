Lucia Azzolina: "Scuola violentata per anni. I governatori che vogliono posticipare l'apertura lo dicano subito" (Di sabato 5 settembre 2020) “Se alcuni governatori vogliono posticipare, devono dirlo quanto prima alle famiglie, che hanno tutto il diritto di organizzarci”. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, torna a parlare della riapertura delle scuole. È prevista per il 14 settembre, ma alcuni governatori hanno deciso di posticiparla a dopo le elezioni.Sulla gestione dei focolai in classe ha detto dalla festa del Fatto Quotidiano: “Dal 14 la partita diventa sanitaria e sarà gestita nel migliore dei modi dai professionisti della Salute”. Un riferimento poi ai lavoratori fragili: “Sono arrivate 200-300 domande di congedo” e non decine di migliaia come si ipotizzava.Una stoccata a chi ha gestito la Scuola prima di ... Leggi su huffingtonpost

