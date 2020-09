Lei si tiene i soldi, miliardario russo fa causa alla ex Naomi Campbell (Di sabato 5 settembre 2020) Il miliardario russo Vladislav Doronin fa causa alla sua ex fidanzata Naomi Campbell. Nella documentazione depositata in tribunale e riportata da Tmz, Doronin accusa l’ex modella di non volergli restituire un prestito che le aveva concesso.Campbell inoltre - secondo l’accusa - è ancora in possesso di beni del miliardario russo per un totale di 3 milioni di dollari. Campbell e Doronin sono stati fidanzati per cinque anni, dal 2008 al 2013. Leggi su huffingtonpost

