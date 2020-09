Legionella a Busto Arsizio, casi in aumento: “Tutto sotto controllo” (Di sabato 5 settembre 2020) Preoccupa la Legionella a Busto Arsizio. I casi sono saliti a 16 e c’è un morto (che aveva patologie pregresse). Il sindaco invita a mantenere la calma Negli ultimi tempi, si sente sempre più spesso parlare di Legionella in diversi comuni italiani. L’ultimo è Busto Arsizio, dove sono stati registrati 16 casi nelle ultime settimane, … L'articolo Legionella a Busto Arsizio, casi in aumento: “Tutto sotto controllo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #Legionella: 16 casi a Busto Arsizio, 1 morto #ANSA - LaStampa : Già fatti i primi prelievi delle acque nelle abitazioni e il controllo dell’acquedotto e delle torri di raffreddame… - repubblica : Un morto e sedici casi di legionella a Busto Arsizio: accertamenti igienico-sanitari in corso - Yogaolic : Legionella, focolaio in Lombardia: '16 contagi e un morto', indagini in corso sulle acque - Mitramacco : RT @petunianelsole: Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese, e una delle person… -