Incidente in elicottero, finanziere perde la vita durante l’esercitazione (Di sabato 5 settembre 2020) Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, un finanziere ha perso la vita durante l’esercitazione in elicottero sulle Tre Cime. È accaduto a Belluno, oggi 5 settembre 2020, prima di mezzogiorno quando un finanziere ha perso la vita durante un’esercitazione di elisoccorso. L’Incidente è avvenuto precisamente nell’area delle Tre Cime di Lavaredo, nonché le cime più … L'articolo Incidente in elicottero, finanziere perde la vita durante l’esercitazione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

corriereveneto : #Belluno, incidente con l’elicottero sulle Tre Cime di Lavaredo: muore finanziere - NonnaMaria15 : RT @ildolomiti: #Tragedia sulle Tre Cime, incidente con l'elicottero durante l'esercitazione. Morto un finanziere #finanza - ashtroman_ : RT @ildolomiti: #Tragedia sulle Tre Cime, incidente con l'elicottero durante l'esercitazione. Morto un finanziere #finanza - Andreacritico : RT @ildolomiti: #Tragedia sulle Tre Cime, incidente con l'elicottero durante l'esercitazione. Morto un finanziere #finanza - lucabattanta : RT @ildolomiti: #Tragedia sulle Tre Cime, incidente con l'elicottero durante l'esercitazione. Morto un finanziere #finanza -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente elicottero Incidente in elicottero sulle Tre Cime: finanziere colpito e ucciso dal rotore di coda durante... Il Gazzettino Dolomiti, incidente con l’elicottero sulle Tre Cime di Lavaredo: muore finanziere

Un finanziere ha perso la vita durante un’esercitazione in elicottero sulle Tre Cime di Lavaredo, fra Veneto e Trentino Alto Adige. Il fatto è successi sui cieli bellunesi poco prima di mezzogiorno. P ...

Dolomiti, precipita da parete e sbatte violentemente su roccia: grave bergamasca

Bergamo, 5 settembre 2020 - Terribile incidente in montagna, grave bergamasca di 49 anni. Stando a quanto riferito è precipitata per alcuni metri dalla parete lungo il Diedro Armani, sulla Torre d'Amb ...

Un finanziere ha perso la vita durante un’esercitazione in elicottero sulle Tre Cime di Lavaredo, fra Veneto e Trentino Alto Adige. Il fatto è successi sui cieli bellunesi poco prima di mezzogiorno. P ...Bergamo, 5 settembre 2020 - Terribile incidente in montagna, grave bergamasca di 49 anni. Stando a quanto riferito è precipitata per alcuni metri dalla parete lungo il Diedro Armani, sulla Torre d'Amb ...