Highlights e gol Islanda-Inghilterra 0-1: Nations League 2020/21 (VIDEO) (Di sabato 5 settembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Islanda-Inghilterra 0-1, match del gruppo 2 di Lega A di Nations League. Partita difficile per Kane e compagni che si mette ancor più in salita al 72′ con Walker che rimedia il secondo cartellino giallo con un intervento duro su Traustason. Ma nonostante l’inferiorità numerica è un dominio di gioco degli uomini di Southgate che detiene il 75% del possesso palla. E nel finale succede di tutto: c’è il rosso per Ingason per un tocco col braccio in area ma soprattutto c’è il gol su rigore di Sterling al 90′ che regala all’Inghilterra i tre punti. Ma nei minuti di recupero l’Islanda ha la chance del pari: Joe Gomez commette fallo da rigore ma Bjarnason sbaglia ... Leggi su sportface

