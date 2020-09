Frittata di spaghetti: piatto napoletano (Di sabato 5 settembre 2020) La Frittata di spaghetti, è un classico della cucina napoletana, nasce come ricetta del riciclo, quando avanzava la pasta. Oggi si prepara ogni qualvolta se ne ha voglia e soprattutto per qualsiasi occasione. Infatti è diventata un gustoso comfort-food, da portare in tavola per il pranzo o la cena quando non si hanno idee, ideale per una scampagnata oppure per una giornata al mare. Inoltre tagliata in quadrati, arricchisce egregiamente un tavolo da buffet o aperitivo. Si tratta di spaghetti cotti in precedenza e poi rigirati nell’uovo sbattuto con sale, pepe e formaggi, poi cotta in padella sul fuoco, ma buona anche al forno per una versione più leggera. Da tradizione napoletana, ogni volta che avanza la pasta sia in bianco che al sugo, si deve preparare la Frittata. Primo; per non sprecare, ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Frittata di spaghetti: piatto napoletano - BorbonicaNapoli : @Gegge06465308 La frittata di spaghetti e/o maccheroni sulla spiaggia, è a mort soja - fritatalover : RT @Giusy_Ultimo: @moodylazygirl Te lo vorrei spiegare ma non so come hahahah è una frittata di maccheroni (per saperne di più https://t.c… - Giusy_Ultimo : @moodylazygirl Te lo vorrei spiegare ma non so come hahahah è una frittata di maccheroni (per saperne di più - fritatalover : RT @silviacasta2: Oggi ho fatto frittata di spaghetti con zucchine -

Ultime Notizie dalla rete : Frittata spaghetti Ricetta Frittata di spaghetti con pancetta e scamorza, solo se non dovete stare attenti alla linea! Agrodolce La ricetta: Frittata di pasta, dal riciclo al finger food

La frittata di pasta è stato sempre considerato un piatto di “riciclo”, oggi però con le diverse varianti lo abbiamo reso un piatto per svariati consumi. Un tempo la frittata “magica” veniva preparata ...

La frittata di pasta è stato sempre considerato un piatto di “riciclo”, oggi però con le diverse varianti lo abbiamo reso un piatto per svariati consumi. Un tempo la frittata “magica” veniva preparata ...