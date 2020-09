Djokovic-Carreno Busta in tv: data, orario e diretta streaming Us Open 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Novak Djokovic e Pablo Carreno Busta si sfidano in occasione degli ottavi di finale agli Us Open 2020. Prosegue il cammino del numero uno al mondo che dopo la vittoria in rimonta su Edmund si è imposto nettamente contro il tedesco Struff. Partita agevole sulla carta per il serbo che ha nel mirino i quarti di finale a New York. La sfida si disputerà domenica 6 settembre, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva verrà garantita da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, Dazn), mentre quella streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti con una cronaca al termine. Leggi su sportface

Inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale del tabellone maschile degli US Open 2020 di tennis, primo Slam post quarantena del 2020. Andiamo a raccontarvi dunque cosa i campi di New York ci ...

