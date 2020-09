Avevano concepito una bambina per stuprarla: condannati i genitori pedofili di Grosseto (Di sabato 5 settembre 2020) Una storia di abusi pedofili programmati su una neonata. Concepita con il preciso scopo di diventare oggetto delle fantasie malate del padre e della madre. Una vicenda che arriva da una famiglia “insospettabile” della provincia di Grosseto. Una condanna mite rispetto all’abuso mostruoso Oggi è arrivata la sentenza. La coppia abusava, infatti, della figlia di due anni, scambiandosi anche materiale pedopornografico che ritraeva la piccola. Padre e madre, entrambi di un Comune della provincia di Grosseto, sono stati condannati dal Tribunale di Firenze rispettivamente a 9 anni e a 6 anni di reclusione. Hanno concepito la figlia per stuprarla Dunque, gli orchi Avevano pianificato gli abusi già prima della sua nascita. Dall’analisi delle ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Avevano concepito "Hanno rubato tutto!". Beatrice Valli, il racconto choc dell'influencer sui social Caffeina Magazine Genitori pedofili, il racconto-choc delle violenze: «Concepita per abusarne sessualmente»

L'orrore in Maremma: il padre della piccola condannato a 9 anni, la madre a 6. Nelle motivazioni il giudice conferma la tesi della Procura: ecco i passaggi-chiavi della sentenza GROSSETO. Decisero di ...

