Ultime Notizie Roma del 04-09-2020 ore 13:10 (Di venerdì 4 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il presidente Forza Italia Silvio Berlusconi risultato positivo al coronavirus pochi giorni fa è stato ricoverato giovedì intorno alle mezzanotte al San Raffaele di Milano per accertamenti il ricovero si è reso necessario a scopo precauzionale dopo con parte di alcuni sintomi del covid e il quadro clinico non desta preoccupazioni si legge in una nota dello staff del leader di Forza Italia un migrante in fuga dal centro Villa Sikania di Agrigento è stato investito da un’auto ed è morto lungo la strada statale 115 era un eritreo di 20 anni è arrivato nella struttura il primo agosto feriti perché travolti dalla stessa vettura anche tre poliziotti che stava cercando di bloccarlo sono stati trasferiti all’ospedale San ... Leggi su romadailynews

