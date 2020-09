Tour de France 2020, tappa 7. Bis di Van Aert. Il vento stravolge la classifica (Di venerdì 4 settembre 2020) La tappa 7 del Tour de France 2020 , sulla carta piuttosto semplice, si rivela ricca di insidie sia per molti velocisti, tagliati fuori dal forcing della Bora Hansgrohe , sia soprattutto per gli ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) vince in volata la settima tappa del Tour de France 2020, davanti a Edvald Boasson Hagen (NTT) e Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept). A 30 km dal traguardo di Lav ...Vince imperiosamente in volata (per la seconda volta in tre giorni) il belga Wout Van Aert (e lo si poteva prevedere) ma quella che doveva essere una banale tappa per velocisti — la Millau - Lavaur, s ...