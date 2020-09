Tennis, Internazionali BNL d’Italia 2020 saranno a porte chiuse (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli Internazionali BNL d’Italia si svolgeranno a porte chiuse. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la decisione della Regione Lazio sia arrivata in seguito alla lettera del 31 agosto del Comitato Tecnico Scientifico. Il torneo di Tennis, in programma a Roma tra il 14 ed il 21 settembre, non vedrà dunque la partecipazione del pubblico, nonostante le speranze del Presidente Angelo Binaghi di accogliere anche un numero esiguo di spettatori. La decisione è stata presa considerando il numero crescente di casi di Covid-19 nel Lazio e la conformazione del Foro Italico, dove gli spettatori sarebbero liberi di circolare senza troppe limitazioni. Il grande nodo al momento riguarda il rimborso dei biglietti già venduti. La FederTennis non ha ancora comunicato ... Leggi su sportface

Nelle stesse ore in cui la Regione Lazio ha espresso parere negativo sull’ingresso del pubblico per gli Internazionali d’Italia in programma dal 14 al 21 settembre al Foro Italico (si attendono comuni ...

Internazionali senza pubblico: si va verso le porte chiuse. Da sciogliere il nodo rimborso biglietti

Gli Internazionali BNL d'Italia non avranno il pubblico. Questo è quanto riportato nelle ultime ore da La Gazzetta dello Sport, sottolineando la decisione della Regione Lazio in seguito alla lettera d ...

