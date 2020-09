Roma, continue violenze sul padre anziano: arrestato figlio 50enne (Di venerdì 4 settembre 2020) Oggi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 50enne Romano, con precedenti, per atti persecutori nei confronti del padre, 77enne Romano. I Carabinieri sono intervenuti in via di Monteverde dove hanno sorpreso il figlio mentre minacciava di morte il padre, titolare di un’officina meccanica, perché si era rifiutato di consegnargli denaro contante. Il figlio violento è stato bloccato e da successivi accertamenti è risultato peraltro destinatario della misura che gli impone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dai genitori – emesso lo scorso 31.10.2019 dal Tribunale di Roma – per precedenti episodi di violenza; è emerso inoltre ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il Recovery Fund potrebbe essere oggi per Roma quello che fu la preparazione del Giubileo del 2000 negli anni 90. Ma quale è oggi l'idea, il progetto e la visione per la città? In vista del Giubileo l ...

