Provano a derubare un’anziana, lei li mette in fuga a suon di bastonate (Di venerdì 4 settembre 2020) Provincia di Brescia, si fingono tecnici dell’acqua e si introducono in casa di un’anziana provando a derubarla, lei li mette in fuga Fonte foto: (Pixabay)Orzinuovi, provincia di Brescia, tentativo di furto ai danni di una signora di ben 92 anni, finita male per i truffatori. Loro hanno tentato di derubarla dopo essersi introdotti in casa con l’inganno, lei li ha malmenati, costringendoli a scappar via. Inizialmente, solo il primo dei due aveva chiesto alla donna di potersi introdurre in casa, per poi aprire la porta all’altro. Aggredita, l’anziana signora si è vista costretta ad aggredirli con il suo bastone, colpendone uno in piena testa. Di lì, la scelta dei due di battere in ritirata. Orzinuovi, i rapinatori si erano finti tecnici dell’acqua Fonte foto: (Pixabay)“Sono il ... Leggi su chenews

Orzinuovi, provano a derubare una nonna di 92 anni: lei li picchia col bastone e li fa scappare

Si fingono dei tecnici ed entrano in casa di una donna di 92 anni per derubarla. Ma non fanno i conti col coraggio dell'anziana, che è riuscita a metterli in fuga colpendoli in testa col suo bastone.

