Pd, Zingaretti al Mattino: «Al Sud andrà il 34% del Recovery fund» (Di venerdì 4 settembre 2020) «Azzerare il divario tra Nord e Sud è prioritario per il Pd», precisa subito il segretario nazionale democrat Nicola Zingaretti che, pure, non nasconde che negli ultimi anni ci... Leggi su ilmattino

infoitinterno : Pd, Zingaretti al Mattino: «Al Sud andrà il 34% del Recovery fund» - Notiziedi_it : Pd, Zingaretti al Mattino: «Al Sud andrà il 34% del Recovery fund» - Lucia39134555 : RT @ardigiorgio: Sul mattino di Napoli, le idee di Zingaretti per il sud. Manca l’aratro. Griiin - sandokav : RT @ardigiorgio: Sul mattino di Napoli, le idee di Zingaretti per il sud. Manca l’aratro. Griiin - ClitoRider : RT @ardigiorgio: Sul mattino di Napoli, le idee di Zingaretti per il sud. Manca l’aratro. Griiin -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Mattino Pd, Zingaretti al Mattino: «Al Sud andrà il 34% del Recovery fund» Il Mattino Antonio Socci critica il Corriere della Sera: "L'Unità del 2020"

Filogovernativo per vocazione, dell'esecutivo giallorosso il Corriere della Sera al tempo d'oggi sostiene in particolare la componente "rossa". Sbilanciato a sinistra, parecchio. Sbilanciato in partic ...

Lorenzoni ha la febbre: il candidato alle regionali per il centrosinistra oggi si sottoporrà a tampone

Lo rende noto l'ufficio stampa del Pd veneto. Stamani era prevista una conferenza stampa a Padova con il segretario dem Nicola Zingaretti, che per questo è stata rinviata alla prossima settimana.

Filogovernativo per vocazione, dell'esecutivo giallorosso il Corriere della Sera al tempo d'oggi sostiene in particolare la componente "rossa". Sbilanciato a sinistra, parecchio. Sbilanciato in partic ...Lo rende noto l'ufficio stampa del Pd veneto. Stamani era prevista una conferenza stampa a Padova con il segretario dem Nicola Zingaretti, che per questo è stata rinviata alla prossima settimana.