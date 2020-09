Ora scatta l'allarme legionella: "16 casi già accertati, un morto" (Di venerdì 4 settembre 2020) Rosa Scognamiglio L'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ha comunicato il rischio legionella a Busto Arsizio: "C'è stato un decesso' Sedici casi accertati di legionella e una vittima. Cresce l'allarme legionellosi a Busto Arsizio, in provincia di Varese, facendo registrare già un decesso. A darne notizia è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera che, contestualmente all'annuncio, assicura siano già in corso prelievi e campionatura delle acque destinate all'uso domestico. 16 casi e un decesso "Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone coinvolte ... Leggi su ilgiornale

SailorAnna : @_Fab1ana_ @BlondePorchetta ?? no che nn lo so (Ora scatta dialogo privato) - itsbrunovona : La mia terapista: ma ora vuoi fare l’anno da monaca? Io: no, ma ora mi fermo allo spritz e al bacio che scatta dall’alcol. - Barbaga3Gaetano : RT @Andrea_V_73: '#Borse, dopo il rally scatta la cautela tra gli operatori. L'incognita resta il #Covid' @corradopoggi @sole24ore @laura… - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: '#Borse, dopo il rally scatta la cautela tra gli operatori. L'incognita resta il #Covid' @corradopoggi @sole24ore @laura… - Miti_Vigliero : RT @Andrea_V_73: '#Borse, dopo il rally scatta la cautela tra gli operatori. L'incognita resta il #Covid' @corradopoggi @sole24ore @laura… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora scatta Dopo i Test a medicina ed odontoiatria, scatta l'ora dei ricorsi Odontoiatria33 Qui era soltanto una bambina, adesso è una famosissima cantante: l’avete riconosciuta?

La protagonista di questa foto era solo una bambina all’epoca, mentre oggi è una famosissima cantante tra le più amate in Italia: riuscite a riconoscerla? Qui era solo una bambina, adesso è una famosi ...

Matteo Salvini in smoking a Venezia: «È per Francesca». E scatta il bacio Foto

Matteo Salvini è a Venezia per il Festival del Cinema con Francesca Verdini. Il leader della Lega ha attirato l'attenzione con indosso lo smoking e per le effusioni con la fidanzata, elegante in compl ...

La protagonista di questa foto era solo una bambina all’epoca, mentre oggi è una famosissima cantante tra le più amate in Italia: riuscite a riconoscerla? Qui era solo una bambina, adesso è una famosi ...Matteo Salvini è a Venezia per il Festival del Cinema con Francesca Verdini. Il leader della Lega ha attirato l'attenzione con indosso lo smoking e per le effusioni con la fidanzata, elegante in compl ...