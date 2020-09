Neonata trovata morta nella siepe: l’hanno buttata dal secondo piano (Di venerdì 4 settembre 2020) Neonata trovata morta con ancora il cordone ombelicale attaccato: fermati i genitori e l’ipotesi degli investigatori è inquietante. la finestra che affaccia sul luogo del ritrovamento del corpicino. Foto TanopressEra già stato agghiacciante trovare il povero corpicino di una Neonata senza vita, in mezzo ad una siepe e con il cordone ombelicale ancora attaccato. Ma ora l’ipotesi degli inquirenti sulla dinamica di quello che si può già chiamare omicidio, è ancora più spaventosa. La bambina, infatti, secondo le prime ricostruzioni della Scientifica, sarebbe stata gettata dal secondo piano subito dopo essere stata partorita da una donna di 42 anni. Un «serio sospetto», ... Leggi su chenews

