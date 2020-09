Napoli, De Laurentiis attacca l’Uefa: “Se nostri giocatori tornano positivi saranno guai storici” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Io ce l’ho con la Uefa, mi auguro che quando rientreranno i nostri calciatori dalle nazionali non siano positivi perché sennò per la Uefa saranno guai storici”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lancia un’altra stoccata nei confronti dell’Uefa, minacciando di ricorrere alle vie legali qualora anche solo un giocatore della rosa azzurra dovesse tornare positivo al coronavirus dal ritiro della propria nazionale: “Nessuno ha mai detto nulla, io dirò moltissimo. Ma con i fatti, con gli avvocati”. Leggi su sportface

