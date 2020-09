Municipio III, Pd-LeU: no a operazione trasformistica Italia Viva (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “Oggi in III Municipio e’ avvenuto il passaggio del consigliere Mario Novelli dal M5S a Italia Viva, un partito che nel nostro territorio non ha mai preso un voto. Italia Viva starebbe inoltre facendo operazioni di acquisto di esponenti politici di destra del Municipio, persino di fratelli d’Italia.” “Quando nei mesi scorsi una assessora municipale aveva fatto lo stesso salto trasformistico in IV, per senso di responsabilita’ e per far proseguire l’importante lavoro della giunta, come coalizione di centrosinistra del Municipio Roma III abbiamo deciso di non porre subito la questione della sua permanenza in giunta. Ma ormai da tempo, a tutti i livelli, Italia Viva ... Leggi su romadailynews

lucianonobili : Un grande abbraccio di benvenuto a Mario Novelli, neo capogruppo di @ItaliaViva al Municipio III, e a Emiliano Bono… - EnricoIachello : RT @lucianonobili: Un grande abbraccio di benvenuto a Mario Novelli, neo capogruppo di @ItaliaViva al Municipio III, e a Emiliano Bono, già… - RaffaelePizzati : RT @lucianonobili: Un grande abbraccio di benvenuto a Mario Novelli, neo capogruppo di @ItaliaViva al Municipio III, e a Emiliano Bono, già… - florastr : RT @ItaliaVivaRoma1: Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Emiliano Bono e Mario Novelli che hanno scelto di aderire a Italia Viva, cont… - wimganz : RT @ItaliaVivaRoma1: Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Emiliano Bono e Mario Novelli che hanno scelto di aderire a Italia Viva, cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio III Municipio III, Pd-LeU: no a operazione trasformistica Italia Viva RomaDailyNews ROMA. RAGGI CHIEDE 11 MLD PER METRO C, LINEA D, TRAM E PROLUNGAMENTI

Roma – Ci sono la tratta centrale della linea C della metropolitana da piazza Venezia a piazzale Clodio, e poi il prolungamento fino alla Cassia, con capolinea Grottarossa. C’e’ il tram della Musica, ...

Roma, Raggi chiede al governo 11 milardi per metro C, linea D, tram e prolungamenti

Ci sono la tratta centrale della linea C della metropolitana da piazza Venezia a piazzale Clodio, e ...

Roma – Ci sono la tratta centrale della linea C della metropolitana da piazza Venezia a piazzale Clodio, e poi il prolungamento fino alla Cassia, con capolinea Grottarossa. C’e’ il tram della Musica, ...Ci sono la tratta centrale della linea C della metropolitana da piazza Venezia a piazzale Clodio, e ...