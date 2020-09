Marco Valentinsig | una visione diversa del marketing

Leggi su influencertoday

(Di venerdì 4 settembre 2020) Raccontaci di te e di cosa fai. Ho 32 anni e vivo nel nord Italia al confine con la Slovenia. Sono sempre stato interessato al lato digitale delle cose e la comunicazione ha catturato la mia attenzione dal primo momento in cui l’ho incontrata. Sono cresciuto con i social network, i forum e i portali e ho iniziato a lavorare riguardo alla creazione di community online all’età di 14 anni. Oggi ho un’azienda chiamata Beliked e mi occupo principalmente di comunicazione social aziendale B2B. Cosa ti ha spinto a intraprendere una carriera nel? Mi hanno ispirato le persone. Il mio rapporto con ilè nato in ambito personale, non sono mai riuscito ad esprimermi bene in passato, né a scuola né con la famiglia o con gli amici, però ho capito che cambiando quello che dicevo cambiava anche la ...