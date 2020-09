Giulia De Lellis incanta Venezia, i fan: 'Sul red carpet con i brufoli, è umana' (Di venerdì 4 settembre 2020) non ha paura di mostrare le imperfezioni e i brufoli , neppure su una passerella così importante come quella della Mostra del Cinema di Venezia. L'influencer romana ha sfilato sul red carpet ... Leggi su leggo

sottvoce : Scusate ma gente come Giulia De Lellis e combriccola che ci fa a Venezia? Oltre a sponsorizzare i vestiti non capisco - BeaVolina : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale - Miss_Salander : giulia de lellis al festival di venezia e io qui capite dov’è il problema? - breakingnewsit : TT Italia: giulia de lellis, romero, #ItaliaBosnia, #monza, #poesiaaraba e #popclub! - EllieBeCool : Ma tutti i filosofi di sto cazzoshire che criticano Giulia De Lellis per l’acne in passerella quando hanno un brufo… -

Giulia De Lellis non ha paura di mostrare le imperfezioni e i brufoli, neppure su una passerella così importante come quella della Mostra del Cinema di Venezia. L'influencer romana ha sfilato sul red ...

In versione single, Giulia De Lellis si è aggirata con disinvoltura tra i flash regalando sorrisi sornioni. Da poco Andrea Damante ha confidato nelle storie social di essere single e di non avere nuov ...

