De Benedetti: «Auguri a Berlusconi, ma resta un imbroglione». La rabbia di Marina: «Provo commiserazione» (Di venerdì 4 settembre 2020) L’imprenditore al festival della tv: «Gli auguro pronta guarigione ma ho un’opinione decisamente negativa degli effetti che Berlusconi ha avuto sul Paese, ha abbassato il livello di civismo e moralità». La presidente di Mondadori: «De Benedetti? Un uomo in disarmo» Leggi su corriere

Anche di fronte al coronavirus, Carlo De Benedetti non dimentica il suo odio nei confronti di Silvio Berlusconi. Ed ecco che l'imprenditore nonché ex patron di Repubblica arriva con gli auguri al Cav, ...Durissimo scontro tra i Berlusconi e Carlo De Benedetti. La figlia del Cav, Marina Berlusconi, si scaglia contro l'editore di Domani ed ex patron di Repubblica, definendo le sue parole quelle di "un u ...