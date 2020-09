Coronavirus, identificati negli alpaca nanoanticorpi che bloccano l’infezione: possono neutralizzare il virus (Di venerdì 4 settembre 2020) Per sconfiggere il Coronavirus Sars-Cov-2 si sta seguendo anche la strada degli anticorpi tramite due approcci principali: gli anticorpi isolati dal sangue dei pazienti e quelli sintetici, progettati al computer utilizzando l’informazione genetica. In entrambi i casi, vi è la capacita’ di bloccare con precisione il sito che il virus usa per agganciarsi alla cellula per aggredirla e penetrare al suo interno per replicarsi. Ora dagli alpaca arrivano nuove rivelazioni che potrebbero aiutare nello sviluppo di possibili farmaci antivirali anti-Covid. L’Istituto Karolinska di Stoccolma, infatti, ha identificato in questi animali dei nanoanticorpi capaci di bloccare l’infezione e impedire al virus di entrare nelle cellule umane. La scoperta è stata ... Leggi su meteoweb.eu

Covid, trovati in una animale i nanoanticorpi che bloccano infezione e possono neutralizzare il virus

Potrebbe arrivare dagli alpaca una nuova arma contro il coronavirus SarsCov2. Sono stati infatti identificati in questi animali dei nanoanticorpi capaci di bloccare l'infezione e impedire al virus di ...

