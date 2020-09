Anziani truffati nella casa di riposo, arrestato gruppo criminale a Torino (Di venerdì 4 settembre 2020) Operazione dei carabinieri di Torino sventa truffa ai danni di Anziani ospiti di una casa di riposo. Violenze e minacce per estorcere il denaro di quello che i militari definiscono un vero e proprio gruppo criminale. Due donne, una italiana e una straniera, e il figlio della prima sono stati arrestati dai carabinieri del Comando … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Torino, anziani truffati per giocare al casinò: tre arresti #torino - discoradioIT : #anziani truffati per giocare al casinò: ha fruttato oltre un milione di euro ai #lavoratori di una casa di riposo… - planetpaul65 : RT @Ansa_Piemonte: Anziani truffati per giocare al casinò, tre arresti. Operazione dei carabinieri di Torino #ANSA - Ansa_Piemonte : Anziani truffati per giocare al casinò, tre arresti. Operazione dei carabinieri di Torino #ANSA - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Torino, anziani truffati per giocare al casinò: tre arresti #torino -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani truffati Anziani truffati per giocare al casinò, tre arresti - Piemonte Agenzia ANSA Anziani truffati per giocare al casinò, tre arresti

(ANSA) - TORINO, 4 SET - Fingendo interesse sentimentale per gli anziani della casa di riposo in cui lavoravano, li convincevano a prestare loro cospicue somme di denaro con la falsa promessa di resti ...

Torino, anziani truffati per giocare al casinò: tre arresti

Fingendo interesse sentimentale per gli anziani della casa di riposo in cui lavoravano, li convincevano a prestare loro cospicue somme di denaro con la falsa promessa di restituirle dopo aver incassat ...

(ANSA) - TORINO, 4 SET - Fingendo interesse sentimentale per gli anziani della casa di riposo in cui lavoravano, li convincevano a prestare loro cospicue somme di denaro con la falsa promessa di resti ...Fingendo interesse sentimentale per gli anziani della casa di riposo in cui lavoravano, li convincevano a prestare loro cospicue somme di denaro con la falsa promessa di restituirle dopo aver incassat ...