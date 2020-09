Ufficiale: il Troyes entra a far parte del City Football Group (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ Ufficiale il Troyes entra a far parte del City Football Group. In mattinata, il club di Ligue 2 è si è aggiunto al gruppo già proprietario del Manchester City. Tra le altre società capitanate dal City Football Group, oltre alla squadra di Guardiola, ci sono il New York City negli Stati Uniti, il Melbourne City FC in Australia, il Girona FC in Spagna, il Yokohama F.Marinos in Giappone, il Montevideo City Torque in Uruguay, il Sichuan Jiuniu FC in Cina, il Mumbai City FC in India e infine il Lommel SK in Belgio. ... Leggi su alfredopedulla

Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale del gruppo e del club francese, ecco l’annuncio: il Troyes si aggiunge alla “collezione” di club nel mondo del calcio del noto gruppo. La società di Ligu ...

Attraverso un comunicato ufficiale, il City Football Group ha annunciato oggi l’acquisizione del suo decimo club, l’Esperance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) – meglio noto come Troyes – società ...

Attraverso un comunicato ufficiale, il City Football Group ha annunciato oggi l'acquisizione del suo decimo club, l'Esperance Sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) – meglio noto come Troyes – società ...