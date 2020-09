Superbonus 110%, Bochicchio: “Occasione per riqualificare alloggi popolari” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “L’utilizzo del Superbonus 110%, fortemente voluto dal Sottosegretario Fraccaro, ha una duplice finalità: da un lato, rimette in moto un settore primario come quello dell’edilizia, dall’altro consente la riqualificazione di migliaia di immobili che versano in condizioni quantomeno difficili. Ciò tanto più se parliamo degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari”, così la candidata al Consiglio regionale della Campania per il Movimento 5 Stelle, Carmen Bochicchio. “In particolare, in Irpinia c’è un patrimonio immobiliare molto datato che necessita di ristrutturazione ed ammodernamento al fine di garantire ai residenti dignitose condizioni di vivibilità nei cosiddetti quartieri ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110% Superbonus 110%: tutti i dettagli per la cessione del credito a Intesa San Paolo Lavori Pubblici Lapam Zona di Sassuolo, confronto con Bper. Al centro superbonus edilizio e il rapporto tra banca e impresa

Rinsaldare il rapporto tra istituti di credito e imprese. E’ stato questo l’obiettivo dell’incontro che Lapam zona di Sassuolo ha avuto con i responsabili di Bper Banca. Presenti il presidente di zona ...

