Scarica frigorifero in discarica | sindaco glielo rispedisce a casa con dedica

In un comune in provincia di Cremona, un uomo ha Scaricato abusivamente un vecchio frigorifero al centro raccolta. Indignato per il gesto, il sindaco ha deciso di riconsegnarlo sotto caso, aggiungendogli una sua dedica. Di sicuro, nel mondo in cui viviamo non tutti si comportano da cittadini modello. E in realtà, il fenomeno di coloro …

CREMONA – Se l’è data a gambe dopo aver scaricato il vecchio frigorifero davanti alla discarica comunale di Gerre de' Caprioli, in provincia di Cremona, probabilmente convinto di averla fatta franca.

Abbandoni il frigorifero davanti a una discarica? Il sindaco lo riporta a casa tua, con tanto di dedica e multa. A fornire l'insolito 'servizio' al cittadino è stato Michel Marchi, primo cittadino del ...

