Pirlo: “Buone impressioni in questo inizio, il percorso sarà lungo” (Di giovedì 3 settembre 2020) Andrea Pirlo, ai microfoni di Juventus TV, ha rilasciato una breve intervista commenta la prima parte di preparazione dei bianconeri. Queste le parole del tecnico della Juventus: “Buone impressioni, abbiamo iniziato bene con entusiasmo e voglia di fare. Dopo pochi giorni sono andati via i ragazzi con le nazionali ma continuiamo il lavoro con quelli che sono rimasti qui. Il percorso sarà lungo anche perché non abbiamo tanto tempo per lavorare con molti giocatori che sono via e tanti magari che devono ancora ampliare la rosa, però con quelli che abbiamo a disposizione stiamo lavorando bene. Spero già dalla prima giornata di aver trasmesso dei concetti. Arrivo? Mi sono trovato subito a mio agio anche perché conoscevo tutta la gente che lavora qua. È stato sicuramente di grande aiuto. ... Leggi su alfredopedulla

