Neonato trovato morto in una aiuola, fermati i genitori (Di giovedì 3 settembre 2020) Valentina Dardari Marito e moglie sono stati bloccati dai carabinieri. Il bimbo aveva una ferita alla testa e il cordone ombelicale ancora attaccato Il padre e la madre del Neonato ritrovato morto nella serata di ieri nel Salernitano, sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Salerno per l’omicidio del figlio. La piccola vittima era stata ritrovata nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 settembre nel Salernitano, a Roccapiemonte. Un condomino che si stava recando in garage aveva notato il corpicino in una aiuola di un parco residenziale in via Roma e aveva subito dato l’allarme. Il Neonato aveva ancora il cordone ombelicale attaccato e probabilmente era nato da poche ore. Sul ... Leggi su ilgiornale

SkyTG24 : Neonato trovato morto in un'aiuola nel Salernitano - rtl1025 : ?? Un neonato è stato trovato morto in strada a #Roccapiemonte (#Salerno). Il corpicino, questa sera intorno alle 1… - fanpage : Neonato trovato morto in una aiuola, i testimoni: “Sembrava che dormisse” - Nonnadinano : RT @ilriformista: Neonato trovato morto in un’aiuola nel Salernitano, fermati i genitori - Notiziedi_it : Neonato trovato morto: fermati marito e moglie -