La polizia trova i corpi di 5 bambini in una casa | la tremenda scoperta

Bibbona – Marchi prestigiosi ma contraffatti: 50 paia di scarpe, tutte finite sotto sequestro grazie alla costante attività di controllo e repressione che ha impegnato gli uomini della Polizia Municip ...

Germania: 5 bambini trovati morti in casa a Solingen

(ANSA) - BERLINO, 03 SET - Cinque bambini sono stati trovati morti in una casa di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania. Lo scrive la Dpa citando la polizia di Wupperthal. (ANSA).

