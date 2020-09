Harry e Meghan diventano produttori, firmato accordo con Netflix (Di giovedì 3 settembre 2020) Al via un nuovo progetto per Harry e Meghan, che diventano produttori. firmato un accordo con Netflix, produrranno contenuti per bambini. Harry e Meghan diventano produttori. I due ex reali hanno firmato un contratto con Netflix per la produzione di contenuti per bambini. Famiglia Reale, Harry e Meghan diventano produttori. firmato un accordo con Netflix A sei mesi circa dalla separazione dalla Casa Reale, Harry e Meghan muovono i primi passi della loro nuova vita fuori dalla corte. I due, come riferito dalla ... Leggi su newsmondo

