‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi spiega perché parteciperà al reality show e confessa: “La nomination? La vivo con odio, se mi nomini…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Amatissimo e seguitissimo sui social, ex partecipante di Pechino Express ed ex volto di Mtv con Riccanza, Tommaso Zorzi è uno dei nuovi concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, e alle pagine di Chi ha raccontato qualcosa in più della sua vita e soprattutto della sua adolescenza: A 18 anni mi hanno spedito a studiare inglese prima in Scozia, poi in Inghilterra. Lì ho scoperto non il mondo, ma il mio mondo. A Londra ho frequentato la prima discoteca gay, il primo locale per scambisti, ho esplorato tutto quello che a Milano non potevo esplorare per via del pregiudizio di “paese”. Lì sono rinato e a 18 anni, contagiato dallo spirito e dalla forza di Londra, ho comunicato a mia madre Armanda di essere gay e l’ho fatto via mail. Mia madre è rimasta in silenzio per tre giorni, poi mi ... Leggi su isaechia

