Fabio Tufano al comando della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania (Di giovedì 3 settembre 2020) Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania. Dopo una lunga e proficua attività alla guida della tenenza saluta il capitano Giuseppe D’Agostino. Al suo posto arriva il tenente Fabio Tufano. Arruolato nel Corpo nell’ottobre del 1998, Tufano ha frequentato il corso allievi finanzieri, prestando poi servizio presso il Nucleo Centrale di polizia tributaria di Roma e successivamente ricoprendo incarichi di staff presso il comando Generale e alle sedi di Firenze e Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

