Emilio Fede commenta la positività di Berlusconi: le parole del giornalista (Di giovedì 3 settembre 2020) Raggiunto d’alcuni organi di stampa nella sua casa dove si trova agli arresti domiciliari Emilio Fede ha commentato la notizia che nel tardo pomeriggio di ieri ha rivelato la positività al Covid di Silvio Berlusconi. Il giornalista è stato intervistato da La Stampa a cui ha rivelato la sua sorpresa nell’apprendere che l’ex premier aveva contratto il Coranavirus. Emilio Fede ha rivelato d’aver sentito Berlusconi qualche settimana fa e che gli aveva proposto di raggiungerlo in Francia, ma lui era impossibilitato visto i vincoli giudiziari a cui è sottoposto, come riporta Ilfattoquotidian.it : “Lui era ancora in Francia. Mi ha detto che non era più a casa di Marina e aveva affittato una ... Leggi su quotidianpost

