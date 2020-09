Calciomercato – Manolas contatta il sostituto del partente Koulibaly: Sokratis Papastathopoulos (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato – Koulibaly-Manchester City, ormai ci siamo. Il difensore del Napoli Manolas contatta il connazionale Sokratis Calciomercato – Koulibaly-Manchester City, ormai ci siamo. Secondo quanto … L'articolo Calciomercato – Manolas contatta il sostituto del partente Koulibaly: Sokratis Papastathopoulos proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

tuttonapoli : Sky - Koulibaly, il Man City insiste: per sostituirlo Manolas ha parlato con Papastathopoulos - _SiGonfiaLaRete : #Sokratis vuole il #Napoli: contatti con #Gattuso e #Manolas - BelpassoAlberto : RT @FrancescoRoma78: > #KK e #Manolas rimangono titolari. Ma potrebbe uscire a sorpresa #Fabian. Arriva #Veretout e un altro in mediana, si… - Cucciolina96251 : RT @FrancescoRoma78: > #KK e #Manolas rimangono titolari. Ma potrebbe uscire a sorpresa #Fabian. Arriva #Veretout e un altro in mediana, si… - FrancescoRoma78 : > #KK e #Manolas rimangono titolari. Ma potrebbe uscire a sorpresa #Fabian. Arriva #Veretout e un altro in mediana,… -