Serie A, il Piemonte chiede la riapertura dell’Allianz Stadium (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha chiesto al Governo di riaprire l’Allianz Stadium. La Serie A spinge per riaprire gli impianti sportivi A poco più di due settimane dall’inizio della Serie A, le squadre spingono per riaprire, almeno parzialmente, gli Stadi. Ogni club ha presentato un piano per riaprire gli impianti da gioco, e si aspetta il parere del Governo e del Cts. Dopo la Lombardia, che si dice pronta ad emettere l’ordinanza per aprire le arene da gioco, anche il Piemonte chiede la riapertura dell‘Allianz Stadium, lo Stadio della Juventus. Lo conferma il Presidente Alberto Cirio: “Ho appena trasmesso a Roma il dossier dei bianconeri con il parere positivo della Regione. Lo stesso faremo ... Leggi su zon

