Prima Porta: Discarica davanti al cimitero Flaminio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nelle scorse notti qualche delinquente, ha pensato di utilizzare l’area antistante il cimitero di via Flaminia come una Discarica scaricando sul bordo strada calcinacci, materassi, poltrone, cavi elettrici, ingombranti e rifiuti di varia natura, e ad una decina di metri più avanti, un frigorifero ed altri rifiuti. I responsabili Ama sono stati allertati dall’Assessorato all’Ambiente del XV Municipio, ne è seguito un sopralluogo sul posto per verificare l’entità e la tipologia del materiale per organizzare urgentemente una bonifica dell’area. Chiesto l’intervento dei NAD, il nucleo speciale della Polizia Locale per la lotta all’abbandono dei rifiuti. Giunti sul posto hanno attentamente analizzato tutto il materiale, aprendo sacchi e buste per rintracciare indizi. Sono stati ritrovati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Tiziano Ferro: “Almeno tu nell’universo a Sanremo è stata l’esperienza più strana della mia vita, mi sono bloccato e non so perché” Tiziano Ferro durante il lockdown a Los Angeles si è rimboccato le m ...

Andrea Damante ha perso la calma su Instagram dopo che il settimanale Chi ha pubblicato un suo nuovo presunto flirt dopo Giulia De Lellis. Andrea Damante, dopo la conferma del periodo di crisi che sta ...

