Maltempo Verona: 450 interventi dei Vigili del Fuoco da sabato scorso a oggi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono 450 gli interventi già eseguiti dalle squadre dei Vigili del Fuoco del comando dei Vigili del Fuoco di Verona per il Maltempo dalle 15.30 di sabato scorso alle 19 di oggi, 12 quelli in corso di svolgimento e 61 in attesa di essere evasi. Al momento sono impiegati 87 operatori divisi in 18 squadre con personale del comando di Verona (78) e dei comandi Padova, Milano, Reggio Emilia. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con il raddoppio dei turni lavorativi.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

