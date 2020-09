L’oroscopo di Antonio Capitani, dal 2 all’8 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Antonio Capitani, che legge gli astri per Vanity Fair, qui vi dice l’asso della manica e il due di picche di questa settimana. Leggi su vanityfair

atecheseilunica : RT @VanityFairIt: Di quale super potere avreste bisogno per questa settimana? Ve lo svela l'#oroscopo di @antoniocapitani. Qui, segno per s… - twittmta : RT @VanityFairIt: Di quale super potere avreste bisogno per questa settimana? Ve lo svela l'#oroscopo di @antoniocapitani. Qui, segno per s… - flaviopriulla : RT @VanityFairIt: Di quale super potere avreste bisogno per questa settimana? Ve lo svela l'#oroscopo di @antoniocapitani. Qui, segno per s… - morena_faenza : RT @VanityFairIt: Di quale super potere avreste bisogno per questa settimana? Ve lo svela l'#oroscopo di @antoniocapitani. Qui, segno per s… - VanityFairIt : Di quale super potere avreste bisogno per questa settimana? Ve lo svela l'#oroscopo di @antoniocapitani. Qui, segno… -

Ultime Notizie dalla rete : L’oroscopo Antonio Bonus 800 euro aprile: a chi spetta, domanda e requisiti Italia Sera