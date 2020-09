Daydreamer, nuove puntate sabato pomeriggio e lunedì sera, ma poi finisce? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Come avevamo già anticipato pochi giorni fa, cambia la programmazione per la soap Daydreamer-le ali del sogno, reduce da un successo inaspettato durante i mesi estivi. La soap opera turca, con protagonista l’acclamato Can Yaman, non andrà più in onda tutti i pomeriggi ma sono previste delle puntate speciali il sabato pomeriggio e il lunedì sera. Daydreamer, le nuove puntate tornano sabato e lunedì sera Le avventure di Can e Sanem terminano la loro programmazione quotidiana venerdì 4 settembre. Da lunedì 7 settembre, infatti, tornerà ad allietare i pomeriggi di Canale 5 il dating show Uomini e Donne, un cambio di palinsesto che però accontenterà ... Leggi su tutto.tv

