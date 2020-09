Coronavirus: Speranza, 'a scuola mascherine obbligatorie, 11 mln di quelle chirurgiche' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milano, 2 set. (Adnkronos Salute) - "Le mascherine a scuola sono obbligatorie, proprio perché sono fondamentali". A ribadirlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa al Senato sull'attuazione delle misure anti Covid, sottolineando anche che "siamo l'unico Paese che metterà a disposizione come istituzioni pubbliche 11 milioni di mascherine per ciascuno dei nostri studenti e per tutto il personale scolastico. Saranno mascherine chirurgiche distribuite gratuitamente e per questo ringrazio il lavoro del nostro commissario straordinario Domenico Arcuri". "Nelle ultime ore il Comitato tecnico scientifico ha discusso di un tema di particolare importanza, che ha toccato una preoccupazione diffusa fra le famiglie, e cioè la ... Leggi su liberoquotidiano

