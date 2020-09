Coronavirus, Bassetti: «Basta panico, finitela con i bollettini di guerra diffusi ogni sera» (Di mercoledì 2 settembre 2020) «Con mascherine e distanziamento si può tornare alla normalità. Questo è il messaggio che deve venire dalla medicina oggi. torniamo a vivere con delle precauzioni. Non possiamo continuare a dare ogni sera il bollettino di guerra, questo è profondamente sbagliato. Il popolo non è abituato a questi numeri, noi non comunichiamo il numero delle persone colpite da infarto». Lo dice Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova in collegamento con la trasmissione In Onda su La7. Bassetti: torniamo a vivere senza allarmismo «È giusto mettere in guardia la popolazione durante la fase emergenziale, ma ora non c’è più. Torniamo a vivere facendo meno allarmismo, perché ... Leggi su secoloditalia

