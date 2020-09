Comincia la Mostra del Cinema di Venezia 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anna Foglietta è la madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2020 (foto: Getty Images)È un anno davvero peculiare, anzi, a dire il vero problematico, per l’industria Cinematografica, messa a dura prova dal coronavirus. La Mostra del Cinema di Venezia, però, a differenza di molti altri festival internazionali come Cannes o Telluride, si svolgerà lo stesso e la sua edizione 2020 si inaugura proprio oggi 2 settembre. Tutto lo svolgimento della manifestazione è stato ovviamente adeguato per rispondere alle misure di sicurezza: mascherina anche in sala e misura della temperatura obbligatorie per tutti, proiezioni svolte con il distanziamento e da prenotarsi rigorosamente online, anteprime per ... Leggi su wired

kikapress : #AnnaFoglietta madrina di #Venezia77 ieri sera sul red carpet in #Armani, #Bulgari e mascherina. Questa sera cominc… - moglianotv : RT @Radio3scienza: Domani a #Trieste comincia @ESOF_eu, il forum biennale dedicato a #scienza e #innovazione. Tra i protagonisti la direttr… - Valenzanolaura2 : RT @Radio3scienza: Domani a #Trieste comincia @ESOF_eu, il forum biennale dedicato a #scienza e #innovazione. Tra i protagonisti la direttr… - CeciliaCorradi : RT @Radio3scienza: Domani a #Trieste comincia @ESOF_eu, il forum biennale dedicato a #scienza e #innovazione. Tra i protagonisti la direttr… - p_lillus : RT @Radio3scienza: Domani a #Trieste comincia @ESOF_eu, il forum biennale dedicato a #scienza e #innovazione. Tra i protagonisti la direttr… -