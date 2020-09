Claudio Bisio e la morte della madre forse per Covid-19: “Non ho potuto abbracciarla…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Claudio Bisio si confessa al Corriere della Sera Qualche mese fa, quando l’Italia era in pieno lockdown Claudio Bisio ha subito una grave perdita. Purtroppo è venuta a mancare sua madre e ad oggi non sa se la donna che l’ha messa al mondo è morta per Coronavirus o no. Il noto attore e conduttore di Zelig si è raccontato in una recente intervista parlando di come ha affrontato il lutto, annunciando anche che a breve ripartirà a recitare in teatro.In tutto questo il professionista e collega di Vanessa Incontrada, da settimane in replica su Canale 5, si è chiesto: “Ma tu sei felice?”. L’attore parla della morte della madre In una recente intervista, ... Leggi su kontrokultura

xiaozhaning : @wangxianini amo ho fatto anche l’edit di piace xiao zhan as claudio bisio graphic design is my passion - day6firstlove : quindi ricapitolando xiao zhan pelato = claudio bisio - day6firstlove : @xiaozhaning claudio bisio ti osserva - chri_guion : RT @MeccaX1: 'Io sono ineluttabile' - Claudio Bisio - MeccaX1 : 'Io sono ineluttabile' - Claudio Bisio -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Bisio Claudio Bisio e Gigio Alberti a Cuneo (video) - La Guida LaGuida.it Filming Italy Best Movie Award, a Venezia presenti anche Lambert Wilson e Maggie Civantos

Il pluripremiato attore francese Lambert Wilson e l’attrice spagnola Maggie Civantos, star della serie rivelazione di Netflix Vis a Vis, si uniranno al prestigioso parterre di ospiti italiani e intern ...

Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 2 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 2 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte ...

Il pluripremiato attore francese Lambert Wilson e l’attrice spagnola Maggie Civantos, star della serie rivelazione di Netflix Vis a Vis, si uniranno al prestigioso parterre di ospiti italiani e intern ...La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 2 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte ...