Cecilia Rodriguez è stata tradita | Parla la donna con cui Ignazio si finse single

La donna che spinto Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a lasciarsi non è stata Diletta Leotta ma Caterina Bernal. Modella argentina con cui Moser progettava anche un viaggio a Madrid. Un piano perfetto che però sarebbe stato scoperto anche dalla redazione di Chi e che quindi ha permesso di aprire un vaso di pandora per …

L’estate 2020 è stata piuttosto movimentata per Ignazio Moser. L’ex compagno di Cecilia Rodriguez ha detto addio alla fidanzata storica e si è regalato dei momenti di relax in Sardegna da single, in c ...La donna che spinto Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a lasciarsi non è stata Diletta Leotta ma Caterina Bernal. Modella argentina con cui Moser progettava anche un viaggio a Madrid. Un piano perfetto ...