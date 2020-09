Calciomercato Benevento: c’è la firma di Lapadula, a breve l’annuncio ufficiale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Benevento ha un nuovo attaccante. Gianluca Lapadula ha firmato il contratto che lo legherà al club campano Il Benevento ha un nuovo attaccante. Il club campano ha infatti ufficializzato l’arrivo di Gianluca Lapadula dal Genoa. L’attaccante ha firmato un contratto di tre anni ed è pronto a vivere la nuova avventura con la maglia delle Streghe. «Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Lapadula. L’attaccante ha sottoscritto con il club sannita un contratto fino al 30 giugno 2023». 📣 BENVENUTO GIANLUCA💥 🙌🏻 ... Leggi su calcionews24

