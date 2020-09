VIDEO | Salvini contestato a Genova risponde con “bacioni” (Di martedì 1 settembre 2020) GENOVA – Salvini si sposta in centro e con lui scende a valle anche la contestazione al suo tour elettorale a Genova. In piazza Matteotti, dove vengono presentati i candidati del Carroccio per le prossime elezioni regionali nel collegio del capoluogo ligure, e’ una vera propria sfida a chi grida di piu’. Da un lato, sotto Palazzo Ducale, applausi e musica a palla per il capitano, affiancato dal segretario regionale Edoardo Rixi, dal sindaco Marco Bucci e dal governatore uscente e ricandidato dal centrodestra, Giovanni Toti. Dall’altro, giovani e meno giovani che continuano ad alternare cori e fischi, marcati dalle forze dell’ordine. Aizzati anche dai “bacioni” mandati dal palco dallo stesso Salvini e dal saluto sarcastico del sindaco Marco Bucci, passando davanti a loro. Nel suo intervento, Salvini si interrompe a piu’ riprese per rispondere a distanza ai contestatori: “Mi aspettavo di piu’- dice dal palco- sono depressi anche loro, d’altronde con un candidato come Sansa sarei depresso anche io”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | Salvini contestato a Genova risponde con “bacioni” L’urlo di Zingaretti, il silenzio di Franceschini e Conte Bagarre sulla fiducia per il decreto anti-Covid, forte contrarietà M5s Referendum, il fronte del no va in piazza il 12 settembre a Santi Apostoli Dopo 11 giorni Sea Watch 4 sbarca a Palermo 353 migranti Salvini posta video di Fusani, la cronista viene insultata e minacciata Leggi su dire

Sono le 20.30 di martedì primo settembre quando Giovanni Toti pubblica su Twitter il video che potete vedere qui sotto. Il governatore della Liguria mostra "l'accoglienza" riservata dai soliti facinor ...

