Tuttosport - Svolta Veretout: già raggiunto l'accordo col suo agente, fissata cifra per chiudere (Di martedì 1 settembre 2020) Con Allan ormai destinato all'Everton, il Napoli potrà dare l'assalto al suo sostituto. L'obiettivo principale è Jordan Veretout della Roma. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Tuttosport - Svolta Veretout: già raggiunto l'accordo col suo agente, fissata cifra per chiudere - Spectra_anna : RT @ii_minis: Gazzetta dedica in prima pagina un trafiletto in alto,a vedere Tuttosport e Corriere dello Sport invece pare non sia successo… - _CalcioItaliano : RT @ii_minis: Gazzetta dedica in prima pagina un trafiletto in alto,a vedere Tuttosport e Corriere dello Sport invece pare non sia successo… - jan_khler : RT @ii_minis: Gazzetta dedica in prima pagina un trafiletto in alto,a vedere Tuttosport e Corriere dello Sport invece pare non sia successo… - ii_minis : Gazzetta dedica in prima pagina un trafiletto in alto,a vedere Tuttosport e Corriere dello Sport invece pare non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport Svolta Juve, svolta Higuain: l’addio del Pipita cambia il mercato! Tuttosport Tuttosport - Svolta Veretout: già raggiunto l'accordo col suo agente, fissata cifra per chiudere

Con Allan ormai destinato all'Everton, il Napoli potrà dare l'assalto al suo sostituto. L'obiettivo principale è Jordan Veretout della Roma. Accordo raggiunto col suo agente per un quadriennale con op ...

Milan, Cagni: “Tonali? Personalità da grande. Ecco il suo ruolo”

Parla Gigi Cagni. Il tecnico ci presenta Sandro Tonali, nuovo acquisto del Milan, che conosce bene per averlo allenato al Brescia Sandro Tonali si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Do ...

Con Allan ormai destinato all'Everton, il Napoli potrà dare l'assalto al suo sostituto. L'obiettivo principale è Jordan Veretout della Roma. Accordo raggiunto col suo agente per un quadriennale con op ...Parla Gigi Cagni. Il tecnico ci presenta Sandro Tonali, nuovo acquisto del Milan, che conosce bene per averlo allenato al Brescia Sandro Tonali si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Do ...