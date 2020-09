Tim e Cdp battezzano la società italiana della rete unica a banda larga (Di martedì 1 settembre 2020) (Foto: Getty Images)Bisognerà aspettare almeno fino a marzo 2021, ma la lettera d’intenti firmata da Tim e Cassa depositi e prestiti (Cdp) il 31 agosto ha già gettato le prime basi per la creazione di un’unica rete a banda larga in Italia. L’accordo prevede che la neonata società FiberCop, che si occupa della gestione della rete secondaria costituita da Tim, dal fondo d’investimento americano Kkr e Fastweb, e Open Fiber (nata per collegare in fibra tutto il territorio italiano e posseduta al 50% da Enel e Cdp) convergano in un’unica società, AccessCo, che sarà aperta anche ad altri investitori, pur rimanendo sempre sotto il controllo congiunto della compagnia di ... Leggi su wired

GruppoCDP : CDP ha dato il via libera alla firma della lettera di intenti con #TIM Spa finalizzata a dar vita alla società dell… - TIMnewsroom : TIM, KKR Infrastructure e Fastweb: raggiunto l'accordo per la creazione di FiberCop. Approvata la lettera d'intent… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24ore di martedì #1settembre: verso il rinvio bis per 9 milioni di cartelle. Crescita,… - gen_napoli : RT @rtl1025: ?? 'Soldi pubblici saranno messi in una società privata (#Tim) per la rete Tlc. Palermo (Cdp) parla di “capitalismo paziente”.… - Mte90Net : Via libera dei cda di Tim e Cdp alla società per la rete unica (con FastWeb) via /r/ItalyInformatica -