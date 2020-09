Roma, prima si nascondono dietro l’ascensore poi cercano di scappare spintonando gli agenti: arrestati 3 georgiani (Di martedì 1 settembre 2020) Quando, durante la notte, ha sentito provenire dei forti rumori dal pianerottolo, un condomino, per vedere cosa stesse accadendo, ha guardato dallo spioncino ma non ha potuto osservare nulla in quanto lo stesso era stato oscurato. Resosi conto, vista l’ora tarda, che qualcosa non andava, ha subito chiamato il NUE e l’operatore della Polizia di Stato ha inviato una pattuglia del Reparto Volanti ed una del commissariato Colombo per verificare la situazione. Immediatamente gli agenti sono arrivati all’indirizzo indicatogli e, sentito del trambusto per le scale appena entrati nel palazzo, sono saliti a piedi, passando davanti all’appartamento di cui una serratura della porta era stata divelta e l’altra forzata, fino ad arrivare all’ultimo piano, dove è situato il locale ascensore: lì, accovacciati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

DiMarzio : @FGiallorossa @_magnopaolo_ @bayer04fussball @OfficialASRoma @SkySport La Roma adesso dovrà versare questa somma. N… - amnestyitalia : In prima pagina su @avvenire la storia dei 5 eritrei che oggi sono arrivati in Italia dopo essere stati respinti ne… - _MiBACT : Giornata cultura ebraica, @dariofrance: «Roma custodisce, nel @parcostiantica, una delle più antiche sinagoghe dell… - GiuliaRastajuly : RT @nancyporsia: Eritrei a Roma dopo respingimento 2009 «Unhcr incontrò queste persone nei centri di detenzione in #Libia dopo il respingim… - CorriereCitta : Roma, prima si nascondono dietro l’ascensore poi cercano di scappare spintonando gli agenti: arrestati 3 georgiani -